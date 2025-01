Investeringsmaatschappij onderzoekt komst AI-fabriek in Groningen

Economie

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) gaat onderzoeken of in Groningen een zogenoemde AI-fabriek kan komen, een faciliteit met een geavanceerde computer die een grote rekencapaciteit heeft. Onlangs werd bekend dat minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts een AI-fabriek wil laten bouwen in Nederland. De Tweede Kamer heeft hierover dinsdag twee moties aangenomen.