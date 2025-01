Contant blijft populairste betaalmiddel in Europa

Volgens de onderzoekers is contant geld het meest populaire betaalmiddel in veertien van de twintig eurolanden. In Slovenië, Malta, Oostenrijk en Italië wordt nog meer dan 60 procent van alle betalingen contant afgerekend. In Finland en Nederland is dat minder dan 30 procent. Uit het vorige onderzoek van de ECB, uit 2022, bleek dat nog 59 procent van de betalingen in de eurolanden contant aan de kassa werd afgerekend.

Van alle eurolanden maken Nederlanders aan de kassa het meest gebruik van elektronische betaalmogelijkheden. Daarbij gebruiken Nederlanders ook meer dan in andere eurolanden de telefoon, bij bijna een op de vijf betalingen. Uit het onderzoek van de ECB komt ook naar voren dat een ruime meerderheid van de ondervraagden uit alle eurolanden (62 procent) het belangrijk vindt dat winkeliers contant geld accepteren.