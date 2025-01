Amnesty bezorgd over mensenrechten onder Trump

„Wereldwijde stabiliteit is gebaseerd op de toewijding van wereldleiders aan de samenwerking tussen landen en de op regels gebaseerde orde. Als de Verenigde Staten zich hieruit terugtrekken, kan dat een gevaarlijk vacuüm creëren en de systemen die we hebben opgebouwd om mensenrechten te beschermen ernstig ondermijnen”, zegt secretaris-generaal Agnès Callamard van Amnesty.

Volgens Callamard maakt Trump van immigranten een zondebok, terwijl zij er niet de oorzaak van zijn dat er bijvoorbeeld een huizencrisis is of dat de prijzen in de supermarkt stijgen. „Dat zijn de beleidsmakers”, zegt ze.

Amnesty stelt dat er in de Verenigde Staten al jarenlang politiek wordt bedreven en angst wordt aangewakkerd ten koste van mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Volgens de organisatie leidt dat tot geweld tegen kwetsbare gemeenschappen. „President Biden holde de rechten van mensen die veiligheid zoeken al uit”, stelt Callamard. „De beloften van president Trump om asiel verder aan te pakken zullen de chaos in het hele land en de humanitaire crisis aan de grens alleen maar verergeren.”

Migratie speelde een belangrijke rol in de campagne van Trump. Maandag kondigde de nieuwe president aan dat hij „miljoenen criminele illegalen” het land wil uitzetten. Eerder sprak hij van „de grootste deportatiecampagne” in de Amerikaanse geschiedenis om mensen zonder verblijfsstatus het land uit te krijgen.