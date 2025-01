Groenland na aantreden Trump: we willen geen Amerikanen worden

De nieuwe Amerikaanse president heeft al duidelijk gemaakt dat hij Groenland wil inlijven. Trump sprak niet over het grondstofrijke eiland in zijn inauguratiespeech, maar kreeg er later wel een vraag over in het Witte Huis.

„Groenland is een prachtige plek. Wij hebben het nodig voor de internationale veiligheid”, zei Trump toen tegen de pers. „Ik weet zeker dat Denemarken zal meewerken. Het kost ze nu veel geld om het te onderhouden.”

Het eiland heeft nu een autonome status binnen het koninkrijk Denemarken. De Deense regering heeft eveneens kritisch gereageerd op de plannen van de nieuwe Amerikaanse president.

„Natuurlijk kunnen we geen wereldorde hebben waarin landen, hoe ze ook heten, zomaar kunnen pakken wat ze willen, zolang ze maar groot genoeg zijn,” zei minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen dinsdag.