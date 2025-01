Rechtbank wil nader onderzoek naar fatale val met rolstoel in bus

Volgens de rechtbank heeft de chauffeur - een vrijwilliger - zijn zorgplicht geschonden toen hij vergat de rolstoel vast te zetten. Maar de rechtbank vindt het vooralsnog niet duidelijk dat het overlijden van de vrouw het rechtstreekse gevolg is van de nalatigheid van de chauffeur. De man bracht het slachtoffer naar de spoedeisende hulp, maar tussen de val en de aankomst in het ziekenhuis heeft circa drie uur gezeten.

Nadat de chauffeur de vrouw en haar rolstoel weer rechtop had gezet en deze had gezekerd, heeft hij - onderweg naar het ziekenhuis - nog twee andere passagiers afgezet, in de veronderstelling dat het letsel van de bejaarde vrouw wel meeviel. In de drie uur tussen val en aankomst hebben zich volgens de rechtbank „meerdere omstandigheden” voorgedaan, waarvan de forensisch arts niet op de hoogte is geweest. Dat moet wel, vindt de rechtbank, om met zekerheid te kunnen vaststellen dat de vrouw ten gevolge van de val is overleden. In het ziekenhuis werd vrijwel direct zeer ernstig letsel aan de halswervelkolom geconstateerd. In overleg met de familie van de vrouw werd besloten haar niet meer te behandelen.

De rechtbank wil dat de forensisch arts het hele dossier kan bestuderen, om hem vervolgens te horen over de vraag of het fatale letsel ook door iets anders kan zijn veroorzaakt dan de val met de rolstoel. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat. De rechtbank had dinsdag de uitspraak gepland.

Het Openbaar Ministerie acht dood door schuld bewezen en heeft op 7 januari een taakstraf van 150 uur geëist, waarvan vijftig uur voorwaardelijk.