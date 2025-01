Wilders noemt vuurwerkverbod symboolpolitiek

Binnenland

De PVV van Geert Wilders is geen voorstander van een algemeen vuurwerkverbod. „Het meeste vuurwerk is in Nederland al verboden”, zei de politicus dinsdag. „Een algemeen vuurwerkverbod zal niets uitmaken, zal niets verschillen.” De meeste ongelukken komen nu door vuurwerk dat toch al is verboden, betoogde Wilders.