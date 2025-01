Coalitie neemt genoegen met aanpak kabinet na toeslagenrapport

Ook NSC en BBB zeiden tijdens het debat nog dat zij de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie omarmen. Maar zij stemden eveneens tegen de motie die het kabinet oproept alle adviezen ook daadwerkelijk op te volgen. Sommige maatregelen kosten geld, en juist op dat vlak rommelt het toch al in de coalitie.

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer tot zijn beschikking heeft. Het is goed gebruik dat de conclusies en aanbevelingen van zo’n onderzoek, waar Kamerleden van vrijwel alle partijen jaren werk in steken en waarin tientallen betrokkenen onder ede worden gehoord, zeer serieus worden genomen.

Het vorig jaar gepresenteerde enquêterapport over het fraudebeleid stelde onder meer vast dat een schandaal zoals dat rond de kinderopvangtoeslag „morgen weer” kan gebeuren. Op die conclusie ging het kabinet in zijn reactie niet in. Ook sommige aanbevelingen, bijvoorbeeld om meer te investeren in de sociale advocatuur en privacywaakhond AP, worden niet direct opgevolgd.