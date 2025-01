Amnesty vindt extra regels voor demonstraties niet de oplossing

De mensenrechtenorganisatie signaleerde eerder al dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat. „Als demonstranten vreedzaam zijn, dan moet er veel ruimte zijn voor het protest. Ook wanneer daarbij regels worden overtreden, of de ‘orde verstoord wordt’. Demonstreren is een recht, geen gunst. En een demonstratie mag schuren”, aldus Amnesty.

In het voorstel van de VVD staat onder meer dat het blokkeren van bijvoorbeeld snelwegen strafbaar kan worden gesteld, dat de identiteit wordt bijgehouden van mensen die meedoen aan verboden demonstraties en dat wordt voorkomen dat demonstraties herdenkingen verstoren. Volgens de partij is het demonstratierecht „een vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten”.

„Het is jammer dat bezorgde burgers nu keer op keer worden afgeschilderd als relschoppers want veruit de meeste demonstraties verlopen zonder problemen”, zegt Amnesty. „Bovendien is het een van de kerntaken van de politie om het demonstratierecht te faciliteren en juist in een tijd van veel maatschappelijke onrust is het heel belangrijk dat mensen de ruimte krijgen om hun zorgen te uiten.”