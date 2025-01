Ook bij vakbond kritiek op voorstellen NSC voor pensioenwet

Binnenland

Ook vanuit de vakbeweging krijgen voorstellen van NSC voor aanpassingen aan de pensioenwet felle kritiek. De regeringspartij diende met coalitiegenoot BBB een plan in voor referenda waarbij deelnemers kunnen aangeven of hun pensioenfonds moet overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond CNV is daar in navolging van de pensioensector fel op tegen en waarschuwt voor een „puinhoop”.