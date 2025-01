Noors staatsfonds wil af van kwartaalrapportages beursbedrijven

Het fonds met een beheerd vermogen van omgerekend ongeveer 1700 miljard euro stelt dat kwartaalrapporten ook tot risico’s leiden dat bedrijven meer gefocust zijn op het voldoen aan analistenverwachtingen voor ieder kwartaal van het jaar. Daardoor zou de duurzame ontwikkeling van een bedrijf over de langere termijn overschaduwd worden. Bovendien kunnen bedrijven door al dat boekhoudkundig rekenwerk dat met kwartaalcijfers is gemoeid, terughoudender worden om een beursnotering aan te vragen, aldus het fonds.

Het staatsfonds bezit belangen in duizenden bedrijven waaronder Shell, ASML, TSMC, Nestlé, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Nvidia en Google-moeder Alphabet. Ongeveer 1,5 procent van alle aandelen van beursgenoteerde bedrijven is in handen van het fonds dat in de jaren negentig werd opgericht om de inkomsten uit de Noorse olie- en gasindustrie te beleggen.

De oproep om te stoppen met kwartaalcijfers is in het verleden ook al eens gedaan door topman Jamie Dimon van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Of beleggers en analisten van zakenbanken hier echt op zitten te wachten is overigens maar de vraag. Zij willen namelijk geregeld inzicht krijgen in de prestaties van beursgenoteerde ondernemingen om hierop hun beleggingsadviezen en investeringen te baseren.

Overigens zijn beursgenoteerde bedrijven in onder meer de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet verplicht om ieder kwartaal resultaten te publiceren, in tegenstelling tot bedrijven op Wall Street.