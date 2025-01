Faissal T. stopt samenwerking met advocaten om ‘verschil inzicht’

Binnenland

De oudste zoon van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi, Faissal, heeft de samenwerking met twee van zijn advocaten in zijn strafzaak beëindigd. Dat bleek uit een brief aan de rechtbank in Zwolle. T. zou vanwege „een verschil van inzicht” niet verder willen met advocaten Kamil Karakaya en Michael Ruperti.