Uitzendkrachten draaiden voor het derde jaar op rij minder uren

Economie

Uitzendkrachten in Nederland hebben vorig jaar 8 procent minder uren gedraaid dan in 2023. Dat heeft uitzendbrancheorganisatie ABU dinsdag bekendgemaakt. Het is voor het derde jaar op rij dat het aantal uren in de uitzendbranche is teruggelopen, maar de afname was minder sterk dan in 2023.