Pensioenfondsen ontstemd over plannen NSC: wordt onbetaalbaar

Binnenland

De wijzigingen die NSC voorstelt aan de nieuwe pensioenwet zijn onuitvoerbaar en onbetaalbaar, zegt de koepelvereniging voor pensioenfondsen. De regeringspartij wil onder andere dat werkenden en pensioengerechtigden mogen stemmen over de vraag of hun pensioenfonds overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarmee wordt de in 2023 aangenomen wet die de pensioenhervorming regelt feitelijk afgebroken, stelt de Pensioenfederatie.