Wolters Kluwer en RELX bij stijgers op voorzichtig Damrak

Maandag zorgden berichten dat Trump niet direct na zijn aantreden nieuwe importtarieven zou gaan invoeren op producten uit andere landen, nog voor enige opluchting op de beurzen. Na zijn inauguratie liet Trump echter weten vanaf 1 februari 25 procent aan invoerrechten te willen heffen op goederen uit buurlanden Canada en Mexico.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 918,23 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 843,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen won 0,1 procent.

Trump dreigde eerder ook met Amerikaanse importheffingen op alle buitenlandse goederen, maar verklaarde dat hij nog niet klaar is om een dergelijke universele heffing in te voeren. De president wil eerst onderzoeken hoe eerlijk de handel is tussen de VS en andere landen, met speciale aandacht voor China, Canada en Mexico.

Naast RELX en Wolters Kluwer lieten de chipbedrijven ASMI en Besi kleine winsten zien van 0,5 en 0,3 procent. Staalconcern ArcelorMittal en bierbrouwer Heineken waren de grootste dalers in de AEX, met verliezen tot 2 procent.

Pharming daalde 0,7 procent. De biotechnoloog draagt Fabrice Chouraqui voor als opvolger van topman Sijmen de Vries. De Vries treedt terug als topman van het bedrijf op het moment van de benoeming van Chouraqui. Daarvoor wordt een aandeelhoudersvergadering georganiseerd. De Vries, die Pharming zestien jaar heeft geleid, blijft tot eind dit jaar strategisch adviseur van de nieuwe topman.

De olieprijzen gingen omlaag, na de aankondiging van Trump om een nationale energienoodtoestand uit te roepen om de olie- en gaswinning in de VS aanzienlijk uit te breiden. Ook trekken de VS zich terug uit het Klimaatakkoord van Parijs. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent in prijs tot 76,98 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 79,84 dollar per vat. De euro was 1,0368 dollar waard, tegen 1,0401 dollar een dag eerder.