AEX-index koerst af op licht lager begin na inauguratie Trump

Trump dreigde eerder ook met Amerikaanse importheffingen op alle buitenlandse goederen, maar verklaarde dat hij nog niet klaar is om een dergelijke universele heffing in te voeren. De president wil eerst onderzoeken hoe eerlijk de handel is tussen de VS en andere landen, met speciale aandacht voor China, Canada en Mexico. Dit betekent dat bestaande handelsafspraken onder de loep worden genomen om te kijken of deze landen zich aan de regels houden. Economen vrezen dat de Amerikaanse importtarieven zullen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio klom 0,3 procent. In Japan kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Bank of Japan, die mogelijk vrijdag de rente in het land verder gaat verhogen. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,9 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent, ondanks het uitblijven van nieuwe importheffingen op Chinese goederen. Trump heeft eerder gedreigd met tarieven tot 60 procent voor China.

Pharming kondigde aan Fabrice Chouraqui voor te dragen als opvolger van topman Sijmen de Vries. De Vries treedt terug als topman van het biotechbedrijf op het moment van de benoeming van Chouraqui. Daarvoor wordt een aandeelhoudersvergadering georganiseerd. De Vries, die Pharming zestien jaar heeft geleid, blijft tot eind dit jaar strategisch adviseur van de nieuwe topman.

De AEX sloot maandag 0,4 procent hoger op 917,51 punten en de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. De Amerikaanse beurzen waren maandag dicht om Martin Luther King Day.

De olieprijzen gingen omlaag, na de aankondiging van Trump om een nationale energienoodtoestand uit te roepen om de olie- en gaswinning in de VS aanzienlijk uit te breiden. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 77,24 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 79,86 dollar per vat. De euro was 1,0369 dollar waard, tegen 1,0401 dollar een dag eerder.