Trump hernoemt Golf van Mexico en berg Denali

De geografische namen moeten door de minister van Binnenlandse Zaken worden aangepast in overheidscommunicatie en op officiële kaarten. Trump heeft Doug Burgum voorgedragen als binnenlandminister.

Trump besprak de naamswijzigingen in zijn speech maandag. Zijn voormalige rivaal Hillary Clinton barstte op dat moment in lachen uit. In de zaal klonk luid applaus. De autoriteiten in de Amerikaanse staat Florida lijken de naam Golf van Amerika in een persbericht over het weer al te hebben omarmd.