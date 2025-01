Trump tekent decreet om doodstraf vaker uit te voeren

Buitenland

Donald Trump heeft een decreet getekend dat er volgens Amerikaanse media voor moet zorgen dat de doodstraf vaker uitgevoerd kan worden. The Washington Post schrijft dat het ministerie van Justitie de opdracht krijgt om de doodstraf te vragen voor zeer ernstige misdrijven waarbij een overheidsbeambte om het leven is gebracht of de verdachte een persoon is die illegaal in de Verenigde Staten verblijft.