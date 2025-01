Trump aangekomen in het Witte Huis

Trump trok vanuit de Capital One Arena, een sportarena in Washington, naar het Witte Huis. Normaal gesproken trekt na de inauguratie een parade naar het Witte Huis, maar dat ging door het erg koude weer niet door. De parade vond plaats in de Capital One Arena.

In de arena zei Trump ook dat hij, eenmaal in de Oval Office, gratie gaat verlenen aan de Capitoolbestormers.