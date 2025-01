Trump kondigt gratie aan voor Capitoolbestormers

„Na mijn vertrek hier gaan we naar de Oval Office”, zei hij. „We gaan gratie verlenen aan een hoop mensen.”

In de Verenigde Staten zijn ongeveer 1200 mensen veroordeeld voor de rellen van 6 januari 2021. Toen probeerden aanhangers van Trump te verhinderen dat zijn verkiezingsnederlaag werd bekrachtigd in het parlement.

Trump gaf een toespraak nadat hij handen had geschud met familieleden van gijzelaars uit de Gazastrook. Die waren ook naar de Capital One Arena gekomen waar duizenden aanhangers van Trump zijn inauguratie hadden gevolgd.

Elders in de stad hebben zich volgens Amerikaanse media ook tientallen aanhangers van Trump verzameld bij de gevangenis waar meerdere Capitoolbestormers worden vastgehouden. Daar is ook de politie op grote schaal aanwezig.

De planning voor de beëdiging van maandag is aangepast omdat het erg koud is. Daarom legde Trump de ambtseed binnen af in het Capitool. Normaliter trekt na de inauguratie een parade naar het Witte Huis, maar ook dat ging niet door. De parade vond plaats in de Capital One Arena.