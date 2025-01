Musk: de terugkeer van de koning

Musk plaatste de opmerking bij een afbeelding van X-accounts van Trump: een afbeelding van de account @realDonaldTrump met de mededeling „account geschorst” en een afbeelding van de account van Trump als president.

X, dat destijds Twitter heette, had de account van Trump geschorst na de Capitoolbestorming in 2021. Later kocht Musk de berichtendienst en draaide de schorsing terug. De miljardair geldt als topadviseur van Trump en zal ook een adviesraad leiden.