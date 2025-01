Milieudefensie: VS hebben klimaatontkenner als president

„Het is een klap dat hij uit het klimaatakkoord wil stappen en de belangen van multinationals boven mensenlevens zet, maar het toont ook aan dat wij hier nog meer moeten doen. Milieudefensie blijft grote vervuilende bedrijven aanspreken op hun plicht om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen.”

De klimaatorganisatie wijst erop dat Amerikaanse multinationals zich binnen Europa nog altijd aan milieuregels moeten houden, zoals de CSDDD. Dat is een wet waarbij grotere bedrijven in de EU vanaf 2027 grondig moeten onderzoeken hoe ze klimaatschade gaan voorkomen. „Trump kan ze niet overal uit de wind houden”, aldus Pols.

Maarten de Zeeuw van Greenpeace Nederland verwacht dat de VS alleen komen te staan door uit het Klimaatakkoord te stappen. „Klimaatontkenning als beleid geeft geen bescherming tegen klimaatrampen zoals bosbranden of orkanen. Want de klimaatcrisis verdwijnt niet door ervan weg te lopen. En Trump kan wel naar olie en gas willen boren, maar dan zal de VS alleen maar achterblijven in de transitie naar energie van zon en wind. De wereld heeft klimaatontkenning achter zich gelaten.”

In het Klimaatakkoord van Parijs is onder meer afgesproken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden.