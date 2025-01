President Panama: Kanaal zal Panamees blijven

„Het beheer van het Panamakanaal zal onder controle van Panama blijven staan”, aldus Mulino.

Het Panamakanaal is de enige waterweg die de Atlantische Oceaan verbindt met de Stille Oceaan en is daarmee van groot economisch belang. Het kanaal werd in 1914 gegraven door de Verenigde Staten, maar in 1999 overgedragen aan Panama. Trump dreigde de afgelopen weken al vaker om het kanaal terug te nemen na zijn aantreden als president.