Mexico zet programma op om gedeporteerde burgers te ondersteunen

„Mexico zal er alles aan doen om mensen die gerepatrieerd worden te verdedigen, te verzorgen en om dat wat nodig is toe te wijzen, zodat zij weer in hun geboorteland kunnen worden opgenomen”, zei Rodríguez tijdens een persconferentie.

Mexicaanse staatsburgers zullen bij aankomst in het land onder meer 2000 Mexicaanse peso’s (omgerekend zo’n 94 euro) ontvangen die ze kunnen gebruiken om terug te reizen naar de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt aan het plan gewerkt sinds Trump zijn plan voor massadeportaties aankondigde.

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft Mexicaanse burgers die in de VS wonen, opgeroepen rustig te blijven. Ook gaf ze aan te blijven proberen in contact te staan met het team van Trump.