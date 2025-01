Republikeinen boos om gratieverlening aan familie Biden

Afgevaardigde James Comer zei dat de gratieverlening gezien kan worden als bewijs dat de Bidens corrupt zijn en zichzelf hebben verrijkt. Biden gaat volgens de parlementariër de geschiedenis in als de meest corrupte Amerikaanse president.

Afgevaardigde Tom Tiffany zei net als Cotton dat de bijnaam ‘Biden Crime Family’ kennelijk toch klopte. Hij zei dat zo’n gratieverlening, die in dit geval teruggaat tot 2014, alleen nodig is als iets illegaals is gedaan.