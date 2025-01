Trump gaat handelssysteem hervormen en schrapt Green New Deal

Met hoeveel de tarieven omhooggaan, heeft Trump nog niet gezegd. Ook gaat Trump de zogeheten Green New Deal, een Amerikaans plan tegen klimaatverandering, schrappen.

Daarnaast zei Trump dat zijn regering een nationale energienoodtoestand gaat uitroepen, om de olie- en gaswinning in de VS aanzienlijk uit te breiden. „Amerika zal weer een industriële natie zijn, en we hebben iets wat geen enkel ander industrieel land ooit zal hebben: de grootste hoeveelheid olie en gas van welk land op aarde dan ook, en we gaan het gebruiken”, zei Trump in zijn inauguratietoespraak in het Amerikaanse Capitool. „We zullen boren, baby, boren.”

De inflatiecrisis werd volgens de president veroorzaakt door „enorme overbestedingen” en stijgende energieprijzen, „en daarom zal ik vandaag ook een nationale energienoodtoestand uitroepen”, aldus Trump. Daarbij worden aankomende strenge milieunormen voor auto’s en vrachtwagens geschrapt.

In de praktijk worden importheffingen die de VS oplegt meestal betaald door de importeurs in het land, niet door bedrijven in bijvoorbeeld Europa. De importeurs, die de goederen uit Europa of andere landen naar de VS brengen, betalen de heffingen aan de Amerikaanse douane. De heffingen worden vaak doorberekend aan Amerikaanse consumenten in de vorm van hogere prijzen voor de geïmporteerde producten.