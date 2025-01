Proud Boys verzamelen zich bij Capital One Arena

De extreemrechtse Proud Boys speelden een grote rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Zij traden op als „het leger van Donald Trump” nadat de president de verkiezingen van 2020 verloor van Joe Biden. Meerdere leden van de groepering kregen een gevangenisstraf opgelegd. De leider van de groepering kreeg 22 jaar celstraf.

Het is onduidelijk of Trump de leden van de extremistische groepering gratie zal verlenen nu hij opnieuw is aangetreden als president.