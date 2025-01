Trump in speech: VS komen weer op de eerste plaats

Trump stelde dat er een vertrouwenscrisis speelt in zijn land. „Een radicaal en corrupt establishment heeft jarenlang welvaart en invloed onttrokken aan onze burgers”, stelde hij in het Capitool. „De regering kan nu niet eens een simpele crisis in eigen land aan.”

De president verweet zijn voorgangers „onbeperkte financiering” te hebben vrijgemaakt voor de verdediging van buitenlandse grenzen. „Maar weigerde om de grenzen en inwoners van Amerika te verdedigen.”