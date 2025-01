Kritiek op geplande afschaffing ‘birthright citizenship’

De krant The Washington Post bericht dat de aankomende regering het burgerschap niet langer wil erkennen van kinderen van migranten zonder wettelijke verblijfsstatus. Het is nog onduidelijk wat zo’n besluit in de praktijk betekent.

Vanuit Democratische hoek klinkt al kritiek. De Democratische senator Ruben Gallego uit grensstaat Arizona noemt zo’n maatregel „anti-Amerikaans en ongrondwettig”. Hij benadrukt dat wel iets gedaan moet worden aan het „niet-functionerende immigratiesysteem”.