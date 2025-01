Eerste gasten arriveren bij Capitool voor inauguratie Trump

Ook techmiljardair Elon Musk (X), Apple-topman Tim Cook, Meta-topman Mark Zuckerberg en de bekende podcastmaker Joe Rogan zijn aangekomen in het parlementsgebouw.

De inauguratie vindt plaats in de rotunda, de grote centrale hal van het Capitool. De plechtigheid vindt doorgaans buiten het Capitool plaats, maar vanwege de kou werd deze naar binnen verplaatst. De laatste keer dat dat gebeurde was tijdens de inauguratie van Ronald Reagan in 1985.