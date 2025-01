Politico: Ramaswamy toch niet naar adviesraad van Musk

Het vertrek van Ramaswamy betekent dat techmiljardair Elon Musk het alleen voor het zeggen krijgt bij DOGE. De taskforce gaat advies uitbrengen over het afslanken van de overheid. De afkorting wordt soms vertaald als Ministerie van Overheidsefficiëntie.

Ramaswamy, die ook meedeed aan de Republikeinse voorverkiezingen, zou eerder hebben gekeken of hij aankomend vicepresident JD Vance kon vervangen in de Senaat. Hij is toen gepasseerd en wil nu proberen gouverneur te worden.