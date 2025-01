Trump gaat noodsituatie uitroepen aan grens

Migratie speelde een belangrijke rol in de campagne van Trump, die maandag de ambtseed aflegt en dan president is. Hij had aangekondigd de grens dicht te gooien om de „invasie” van migranten een halt toe te roepen. Trump heeft ook al aangekondigd dat hij „de grootste deportatiecampagne” in de geschiedenis van zijn land laat uitvoeren om criminelen zonder verblijfsstatus het land uit te krijgen.