WSJ: Trump roept in speech op tot ‘revolutie van gezond verstand’

Trump wordt om 18.00 uur Nederlandse tijd ingezworen als president en houdt daarna een toespraak van naar verwachting ongeveer 20 minuten.

„Ik keer terug als president in het volste vertrouwen en optimisme dat we aan het begin staan van een opwindend nieuw tijdperk van nationaal succes. Een golf van verandering overspoelt het land”, zal Trump waarschijnlijk zeggen in het Capitool. „Mijn boodschap aan de Amerikanen vandaag is dat het tijd is om opnieuw de moed, kracht en bezieling van de grootste beschaving in de geschiedenis te laten zien.”

Trump hield zondag al een ‘overwinningsrally’ in Washington. Daar zei hij onder meer als president „de grootste deportatieoperaties ooit” te willen opzetten.