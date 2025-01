Trump ingezworen als 47e president • Biden verleent preventieve gratie aan familieleden

beeld EPA, Julia Demaree

J.D. Vance is beëdigd als vicepresident van de Verenigde Staten. De 40-jarige politicus legde de ambtseed af in het Capitool in hoofdstad Washington.

Vance is een van de jongste vicepresidenten in de Amerikaanse geschiedenis. Hij geldt ook als een politieke nieuwkomer, die in 2023 als senator uit Ohio zijn entree maakte in de landelijke politiek.

De 38 jaar oudere Trump krijgt een vicepresident die vroeger bijzonder kritisch over hem was. Vance, auteur van de bestseller Hillbilly Elegy, heeft zijn huidige politieke baas een idioot genoemd en zou Trump ook met Adolf Hitler hebben vergeleken. Later bekeerde Vance zich tot het MAGA-gedachtegoed.

Trump had in zijn eerste ambtsperiode een andere vicepresident, de zeer gelovige Mike Pence. Die weigerde Trump te steunen in zijn pogingen om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag in 2020. Aanhangers van Trump scandeerden tijdens de Capitoolbestorming dat de vicepresident opgehangen moest worden.

Pence deed later een poging om zelf de presidentskandidaat van de Republikeinen te worden voor de verkiezingen in 2024. Hij trok zich na enige tijd terug uit de Republikeinse voorverkiezingen, die Trump later moeiteloos won. Pence woonde maandag wel de beëdiging van Trump bij. Zijn vrouw Karen Pence was niet aanwezig.