Wapenstilstand bereikt met rebellen in het noorden van Myanmar

Het overleg over de wapenstilstand vond plaats in buurland China. Hierbij was het Myanmar Nationale Democratische Alliantie Leger (MNDAA) betrokken. Deze rebellengroep bestaat uit etnische Chinezen en is een van de vele gewapende groeperingen van etnische minderheden die het leger willen verdrijven uit wat zij als hun grondgebied beschouwen.

Het MNDAA hoort bij de Broederschap Alliantie. Dit samenwerkingsverband van rebellengroeperingen begon in oktober 2023 een groot offensief om grondgebied dicht bij de grens met China te veroveren. Het MNDAA meldde afgelopen juli een belangrijke militaire basis bij die grens te hebben ingenomen.

Het Chinese ministerie noemt „het kalmeren van de situatie in het noorden van Myanmar in het gezamenlijk belang van alle partijen in Myanmar en alle landen in de regio”. China hielp een jaar geleden ook bij de totstandkoming van een staakt-het-vuren in het noorden van Myanmar, maar dat hield geen stand.