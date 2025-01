Paus kritisch over deportatieplannen van Trump

Dat deed hij zondag, een dag voor Trumps beëdiging, in een interview met de Italiaanse televisiezender Nove. De paus noemde Trumps plannen „een schande, omdat ze arme mensen die het in het leven tegenzit de prijs laten betalen voor ongelijkheid in de samenleving”.

„Dit werkt niet”, aldus de paus. „Dit is niet hoe je dingen oplost.” Franciscus zei dat hij Trump voor het laatst had gesproken tijdens diens eerste ambtstermijn (2017-2021). De relatie tussen de twee wordt als gespannen beschouwd.