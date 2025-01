ECB-bestuurder: rente verder verlagen kan, wel voorzichtig zijn

„We zien momenteel geen grote risico’s die ons kunnen tegenhouden om onze doelstelling van 2 procent te halen”, zei Schnabel. „Als dat het geval is, kunnen we de rente waarschijnlijk verder verlagen.” Ze benadrukte wel dat na de forse renteverlagingen van de laatste paar maanden de ECB steeds dichter bij het punt komt waarop de centrale bank „nauwkeuriger moet bekijken of en in welke mate we de rente nog kunnen verlagen”.

Eind deze maand staat er een nieuw rentebesluit op de agenda. ECB-president Christine Lagarde heeft eerder gezegd dit jaar meer renteverlagingen te verwachten om zo de economie te stimuleren.