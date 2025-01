Joe Biden op laatste werkdag naar herdenking Martin Luther King

Maandag is Martin Luther Kingdag. Het is een feestdag ter nagedachtenis aan Nobelprijswinnaar King, die elk jaar valt op de derde maandag in januari. Op deze dag wordt in Washington ook Bidens opvolger Donald Trump geïnaugureerd.

South Carolina speelde bij Bidens verkiezing in 2020 een beslissende rol. Hij behaalde daar een klinkende overwinning in de voorverkiezingen, vooral doordat een groot deel van de zwarte kiezers op hem stemde. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zal Biden spreken in een kerk in Charleston over de „aanhoudende strijd om dr. Kings droom werkelijkheid te laten worden”.