Opvangschip Oekraïners in Mook ontruimd om vondst handgranaat

Binnenland

De politie heeft aan de Maas bij Mook een opvangschip met daarop ongeveer tachtig Oekraïense vluchtelingen ontruimd. Aan de waterkant in de buurt van het schip is een handgranaat gevonden, zegt een woordvoerder van de politie. De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat het projectiel er met opzet is neergelegd. „Mogelijk gaat het om een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog”, aldus de zegsvrouw.