Aankomende president Trump aangekomen in Washington

Buitenland

Donald Trump is zaterdagavond aangekomen in Washington, waar hij maandag wordt ingezworen als de 47e president van de Verenigde Staten. De aankomende president, zijn vrouw Melania, dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner arriveerden in een vliegtuig dat de huidige president Joe Biden naar Palm Beach in Florida had gestuurd om hen op te halen.