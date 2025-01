Aan Trump gelinkte digitale munt stijgt snel in waarde

Op de website die Trump aan het cryptoproject linkte, staat in kleine letters vermeld dat de tokens niet bedoeld zijn als „investeringsmogelijkheid” of „enige vorm van zekerheid”, maar de waarde ervan steeg na de lancering snel. Binnen 24 uur na de lancering op vrijdagavond was de token al 400 procent meer waard geworden, volgens cryptoplatform CoinMarketCap. Er was aanvankelijk speculatie dat de aankondiging een hack was.

Maandag wordt Trump geïnaugureerd. Sinds de verkiezingen in november zijn cryptomunten, zoals bitcoin, al flink meer waard geworden, omdat beleggers verwachten dat de aankomende president de regelgeving rond digitale munten gaat versoepelen. Zo heeft hij tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd van de Verenigde Staten een wereldwijde „cryptohoofdstad” te maken.