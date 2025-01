Veel rook bij brand in Zaandam

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zegt dat de brand woedt in een zonnestudio of een nagelsalon. „De brand lijkt vooral in het plafond te zitten. Van drie kanten proberen we de brand in het pand te houden. Achter het bedrijfspand bevindt zich een loods, die ook vol met rook staat.” Volgens de woordvoerder is de brandweer bezig met sloopwerkzaamheden om het vuur in het plafond te kunnen benaderen.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.