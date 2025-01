President VAE laat aantal hulpkonvooien naar Gaza opvoeren

Buitenland

In opdracht van de leider van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is zaterdagochtend een grote hoeveelheid hulpgoederen de Gazastrook binnengebracht. Het gaat volgens staatspersbureau WAM om de grootste hoeveelheid spullen sinds president Mohammed bin Zayed al-Nahyan (63) in 2023 opdracht gaf voor hulpactie „Operation Chivalrous Knight 3” in Gaza.