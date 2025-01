Kroatische vicepremier treedt af na rel over schieten vanuit auto

Buitenland

De Kroatische vicepremier en minister van Landbouw, Josip Dabro, is afgetreden naar aanleiding van de publicatie van beelden waarop hij vanuit een auto in het wilde weg schiet. De beelden verschenen afgelopen week in de media en tonen Dabro zingend in een passagiersstoel van een auto die door een donker en kennelijk dunbevolkt gebied rijdt. Dabro schiet met een vuurwapen in de duisternis.