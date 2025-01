Norovirus ontdekt in Zuyderland ziekenhuis Heerlen

Binnenland

Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen is getroffen door het norovirus. Daardoor is in twee afdelingen een opnamestop afgekondigd, wat wil zeggen dat er geen nieuwe patiënten worden opgenomen. Acht operaties zijn vrijdag afgezegd als gevolg van de uitbraak. Dit komt door de maatregelen die door de uitbraak genomen zijn en tot krapte in de beddencapaciteit geleid hebben. Spoedoperaties gaan wel gewoon door, zo liet het ziekenhuis zaterdag weten.