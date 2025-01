Man schuldig bevonden aan doodschieten Nederlandse militair in VS

Binnenland

Een rechtbankjury in de Amerikaanse stad Indianapolis heeft een Amerikaanse man schuldig bevonden aan het doodschieten van de Nederlandse militair Simmie Poetsema (26) en het verwonden van twee van zijn collega’s. Dat melden verschillende media in de Amerikaanse stad. De schietpartij was in de zomer van 2022 in het centrum van de hoofdstad van de staat Indiana. De dader hoort in februari wat zijn straf is.