Franse katholieke kerk wil justitieel onderzoek naar Abbé Pierre

Afgelopen week kwamen nieuwe aantijgingen tegen hem naar buiten. Vorig jaar verscheen al een vernietigend rapport over hem, waarin zeven vrouwen getuigden dat ze door hem seksueel waren lastiggevallen of aangerand. Een van hen was destijds acht jaar. Volgens een van de nieuwe beschuldigingen zou de priester zich ook hebben vergrepen aan een jongen. In totaal zijn er nu 33 verklaringen over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen hem geuit.

Abbé Pierre was de oprichter van de Emmaüsbeweging, die zich inzet voor armen, daklozen, verstandelijk gehandicapten en eenzame mensen. In de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet tegen de Duitsers en hielp vele verzetstrijders en joden. Na de oorlog was hij zes jaar lang lid van het Franse parlement. Door zijn niet aflatende inzet voor de kwetsbaarsten in de samenleving bereikte hij in Frankrijk een bijna iconische status.

Een woordvoerder van de Emmaüsbeweging zei dat uit alle verhalen een beeld oprijst van een „roofdier”. Vanuit deze groep loopt al een onderzoek tegen Abbé Pierre. „Maar de Emmaüsbeweging heeft daarvoor niet de middelen zoals justitie die heeft”, zegt de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, Éric de Moulins-Beaufort. Hij roept mensen die ook slachtoffer zijn geworden van Abbé Pierre op zich te melden.