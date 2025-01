Aantal bewoners getroffen wijken Los Angeles mag terug naar huis

Buitenland

In de wijken Pacific Palisades en Altadena van Los Angeles mogen verschillende bewoners vrijdag weer terugkeren naar huis, of de plek waar hun huis ooit stond. Het brandweerkorps van de stad laat aan The Los Angeles Times weten dat zo’n 11.000 geëvacueerden terug kunnen keren omdat de brandhaarden verder onder controle zijn gebracht.