CNN schikt in smaadzaak met veteraan die Afghanen hielp evacueren

In het CNN-programma The Lead with Jake Tapper werd Young in 2021 geportretteerd als een profiteur die „wanhopige Afghanen uitbuitte met exorbitante kosten voor evacuaties”. Na het chaotische vertrek van het Amerikaanse leger uit het land hielp de veteraan bedrijven en ngo’s om hun mensen uit het land te halen.

Young klaagde CNN in 2022 aan, onder meer omdat hij zei dat zijn werk opdroogde na de uitzending. CNN bleef bij het verhaal, maar zei wel spijt te hebben dat de term „zwarte markt” was gebruikt om Youngs werk te beschrijven.

Een advocaat van Young liet weten blij te zijn met het resultaat van de schikking. Een woordvoerder van CNN zei trots te blijven op het werk van journalisten van de zender, maar gaf ook aan dat er „natuurlijk nuttige lessen uit deze zaak worden getrokken”.