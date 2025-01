Geen MKZ bij dieren die pas in land zijn, maatregelen blijven nog

Binnenland

Bij geen van de 888 runderen die recent uit de Duitse regio Brandenburg naar Nederland zijn gevoerd, is mond- en klauwzeer (MKZ) aangetroffen. Dat meldt minister Femke Wiersma (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. In de loop van volgende week bepaalt ze of de voorzorgsmaatregelen tegen het virus kunnen worden versoepeld.