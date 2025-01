Screening wetenschappers moet gevoelige kennis helpen beschermen

Oorspronkelijk was het plan om alleen studenten van buiten Europa door te lichten, maar dat is volgens de bewindsman „juridisch gezien te kwetsbaar” gebleken. Het College voor de Rechten van de Mens en de landsadvocaat waarschuwden in hun adviezen over het voorstel voor het risico van discriminatie. Daarom is voor een bredere afbakening gekozen.

De veiligheidsdiensten waarschuwen al langer dat landen als China, Rusland en Iran azen op gevoelige technologie die bijvoorbeeld voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. Samenwerking met buitenlandse kennisinstellingen kan in dat licht risico’s met zich meebrengen die het kabinet met deze maatregel hoopt tegen te gaan.